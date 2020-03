Epidemie in Italien : 101-Jähriger überlebt Covid-19

Patienten liegen in Betten in einem Notfallanbau, der den Krankenhausbetrieb entlasten soll. Foto: dpa/Luca Bruno

Rimini Gute Nachrichten aus Italien: In Rimini ist ein 101-Jähriger nach Angaben der Stadt nach einer Corona-Infektion geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Herr P., wie die Vize-Bürgermeisterin den Mann nannte, sei 1919 geboren worden, als die Spanische Grippe in Europa wütete. Er habe harte Zeiten durchlebt mit Krieg, Schmerz und Hunger, aber auch Fortschritt und Wiederaufbau gesehen, schrieb Gloria Lisi. „Wir kennen ihn persönlich, aber wir wollen seinen Namen nicht öffentlich bekannt geben“, bestätigte eine Sprecherin der Vize-Bürgermeisterin auf Anfrage der dpa am Donnerstag.

Der Mann sei am Mittwoch aus dem Hospital Infermi in der Adria-Stadt Rimini in der Emilia-Romagna entlassen worden und zu seiner Familie gekommen, schrieb Lisi. Gerade weil es viele Berichte gebe, dass die Covid-19-Krankheit die älteren Menschen in großer Zahl töte, hätten die Ärzte mit dieser Heilung ein Zeichen der Hoffnung gesetzt: „Um uns zu lehren, dass es auch mit 101 Jahren noch eine Zukunft gibt.“