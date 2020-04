März-Statistik : Weniger Tote in NRW trotz Corona-Krise

Düsseldorf Mindestens 400 Menschen sind in NRW im März 2020 nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Doch die Gesamtzahl aller Todesfälle im Land ging im Vergleich zu den beiden Vorjahren zurück. Wieso?

Die Zahlen sind besorgniserregend: Mindestens 100.000 Tote mehr als sonst im vergleichbaren Zeitraum sind laut dem Netzwerk „Euromomo“ zwischen Mitte März und Mitte April in Europa ums Leben gekommen. Das „European Mortality Monitoring Project“ mit Sitz in Kopenhagen vergleicht die sogenannte Übersterblichkeit von insgesamt 24 europäischen Ländern, dabei werden aktuelle Werte mit den langjährigen Mittelwerten verglichen. Sie zeigen: Seit Mitte März ist die Sterblichkeit besonders in den vom Coronavirus besonders betroffenen Ländern wie Spanien oder Italien in die Höhe geschossen.

Zahlen aus Deutschland vergleicht das „Euromomo“ allerdings nicht – hier liegen noch keine bundesweiten Statistiken vor.

Am Dienstag veröffentlichte zumindest der Landesbetrieb IT NRW vorläufige Zahlen zur Sterblichkeit im bevölkerungsreichsten Land Deutschlands. Demnach wurden den Standesämtern in NRW im März 2020 bislang rund 18.800 Todesfälle gemeldet – ein geringerer Wert als 2019 (19.100) und 2018 (22.800). Auch aufs gesamte erste Quartal bezogen nahm die Sterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren ab: Etwa 53.900 Menschen starben, das sind drei Prozent weniger als zwischen Januar und März 2019 (55.600) und sogar zwölf Prozent weniger als 2018 (61.914).

Während nun in den besonders von Übersterblichkeit betroffenen Regionen Europas vermutet wird, dass dort auch die Zahl der Corona-Toten deutlich höher als bislang bekannt ist, bilanziert NRW sinkende Zahlen. Und das trotz der bereits mehr als 400 Toten in Folge von Covid-19, die das Robert-Koch-Institut für März in den Städten und Kreisen NRWs zählt. Wie kann das sein?

Eine klare Antwort lässt sich darauf nicht geben, wohl aber gibt es Erklärungsansätze. „Generell ist die Zahl der verstorbenen Personen saisonalen Schwankungen unterworfen“, heißt es vom Statistischen Landesamt. „Insbesondere während der Grippesaison sind die Sterbefallzahlen höher als im Rest des Jahres.“ So wurden 2018, im Jahr der großen Grippewelle, im März mit 24.000 Sterbefällen der höchste Monatswert der letzten fünf Jahre gemessen.

Dieses Jahr verläuft die Grippesaison hingegen vergleichsweise ruhig ab: In NRW wurden zwischen Oktober 2019 und Anfang April 2020 bislang rund 49.600 Influenza-Infektionen bestätigt, letztes Jahr waren es im selben Zeitraum mehr als 51.400, 2018 sogar mehr als 76.700. Das belegt eine Abfrage an die Infektions-Datenbank des Robert-Koch-Instituts. Entsprechend sind auch die Auswirkungen auf die Todeszahlen aus: Bundesweit zählte das Robert-Koch-Institut bislang lediglich 460 Todesfälle im direkten Zusammenhang mit der Grippe, 2019 waren es zum selben Zeitpunkt 827, 2018 waren es über 1500.

Doch zurück zu „Euromomo“: Auch hier wurden in den untersuchten europäischen Ländern zunächst kaum Auswirkungen des Coronavirus festgestellt. Die Werte waren bis Mitte März derart unauffällig, dass Kritiker der Schutzmaßnahmen die Gefahr des Virus in Frage stellten. Ab der zwölften Kalenderwoche stieg der Wert dann jedoch stetig an.