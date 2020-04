Kaum Aussteller : Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg wegen Corona abgesagt

Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg wegen Corona abgesagt

Hagen Weil aber viele kleine Betriebe nicht wissen, ob sie wegen der Corona-Krise bis Weihnachten überhaupt noch bestehen, findet der Veranstalter kaum Aussteller für den Weihnachtsmarkt.

Es ist einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte in Hagen, der in diesem Jahr seit rund 20 Jahren zum ersten Mal nicht stattfinden wird. „Das ist ganz, ganz traurig“, sagt Veranstalter Fürst Maximilian zu Bentheim-Tecklenburg. Die Absage sei ihm nicht leichtgefallen, aber notwendig gewesen. Zuerst hatte die „Westfalenpost“ berichtet.

Etwa 20.000 Menschen besuchten laut dem Fürsten im vergangenen Jahr das Schloss Hohenlimburg zur Weihnachtszeit. Rund 100 Aussteller präsentieren dort normalerweise ihre Waren. „Das sind vor allem kleine Betriebe, die handwerkliche und hochwertige Produkte anbieten“, sagt Fürst zu Bentheim-Tecklenburg. In diesem Jahr hätte der Weihnachtsmarkt an drei Wochenenden in der Vorweihnachtszeit stattfinden sollen. Auch ein Kulturprogramm im Schlosssaal sei geplant gewesen.