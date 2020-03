Liveblog zum Coronavirus : Spanien meldet stark steigende Fallzahlen – Beratungen in Berlin

Die Meldung, dass sich der Anstieg der Infektionen und Todesfälle durch das Virus in Deutschland verlangsamt hat, beschäftigt weiterhin viele Menschen. Ein Leser fragt: Ist das eine Tendenz oder eine Momentaufnahme?



Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag in der Tat 18.610 Infizierte, das waren 1948 mehr als am Vortag. Am Samstag war die Zahl der Krankheitsfälle noch um 2705 gewachsen. Eine Unsicherheit bei dieser Zahl ist aber, dass einige Gesundheitsämter am Wochenende keine neuen Zahlen melden. Ob es sich also um eine Momentaufnahme handelt, kann erst die Zukunft zeigen.