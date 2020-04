Pläne durchgesickert : So will Laschets Experten-Rat die Corona-Maßnahmen lockern

So will Laschets Experten-Rat die Corona-Maßnahmen lockern

Düsseldorf Das Expertenteam von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat seine Planungen, wie das öffentliche Leben wieder in Gang gebracht werden soll, abgeschlossen. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“. Wo die Maßnahmen demnach zuerst gelockert werden.

Demnach soll es nach dem Ende des jetzigen „Lockdowns“ in einem „tastenden“ Verfahren zu einer „verantwortungsvollen Normalität“ kommen. Das bedeutet: Schrittweise raus aus der Corona-Krise. Die „Eindämmung der Pandemie“ bleibe dabei allerdings weiter als Ziel bestehen. Über Lockerungen könne erst nachgedacht werden, wenn klar sei, dass das Gesundheitssystem „absehbar nicht überfordert ist“. Ein möglicher Weg könne darin bestehen, „einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens nach und nach wieder zuzulassen“. Dazu gehörten Schulen, Universitäten und der Einzelhandel.

Erstmals in Corona-Krise

Erstmals in Corona-Krise : Laschet hält Ostersonntag Ansprache im Fernsehen

Bildungseinrichtungen sollen „so schnell wie möglich“wieder öffnen. Bei den Schulen solle es dabei zeitversetzten Unterricht und Unterschiede nach dem Alter geben, in Kitas und im „Präsenzunterricht“ sollen zuerst vor allem Lehrkräfte arbeiten, die nicht zu Risikogruppen gehören. Für die Wirtschaft stellen die Fachleute Reihenfolgen auf. Läden sollen früher öffnen als Discos, in Restaurants sollen Tische weit auseinander stehen, und nur wenige Gäste zugelassen werden. Fußballspiele, Messen und Kongresse müssten dagegen noch länger verboten bleiben.

Die konkreten Schritte und die Geschwindigkeit der Öffnung sollen sich nach diesem Konzept an vier Kriterien orientieren. Zunächst müsse bestimmt werden, wo die Gefahr einer Ansteckung besonders hoch sei und wo weniger. Zweitens gelte die Frage: „Für wen wäre eine Ansteckung besonders gefährlich?“ – Diese Gruppen müssten weiter besonders geschützt werden. Drittens komme es darauf an, was „für Wirtschaft und Gesellschaft besonders wichtig“ sei. Zuletzt schließlich müsse bedacht werden, wie gut sich im jeweiligen Bereich Schutzmaßnahmen umsetzen ließen.