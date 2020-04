Corona-Liveblog : Schulen in NRW sollen nach Osterferien schrittweise wieder öffnen

Nordrhein-Westfalen will die wegen Betrugsversuchen gestoppten Corona-Soforthilfen noch in dieser Woche wieder aufnehmen. Das entsprechende Onlineangebot zur Antragstellung werde "am Freitag im Laufe des Tages wieder freigeschaltet", kündigte Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) heute in Düsseldorf an. Laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) konnten unterdessen fünf von bislang sieben ermittelten sogenannten Fake-Domains abgeschaltet werden, mit denen Kriminelle offenbar Daten abschöpfen wollten. Zum Ausmaß des Betrugs konnte er allerdings keine Angaben machen: "Die Schadenshöhe lässt sich beim besten Willen seriös nicht beziffern."



Pinkwart zufolge werden betroffene kleine und mittlere Firmen ihre Anträge weiter online stellen können, ihre Angaben werden aber demnach von jetzt an durch die Finanzbehörden routinemäßig überprüft. Damit werde sichergestellt, dass die Soforthilfen des Landes ausschließlich auf Konten überwiesen werden, die den Finanzämtern bekannt sind.



