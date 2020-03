Liveblog zum Coronavirus : Supermärkte rüsten auf – Kunden zollen Respekt

Die Polizei Köln hat sich mit einer ungewöhnlichen Aktion bei Menschen bedankt, die am Samstagmorgen ein Banner an der Hohenzollernbrücke in der Innenstadt aufgehangen hatten. Auf dem Spruchband war "Danke an alle Helfer" zu lesen - eine schöne Botschaft in der Corona-Krise. Die Polizei musste das Banner zwar entfernen, hängte es anschließend aber am Brückengeländer wieder auf.