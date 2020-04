Schüler schreiben Brief an Ministerin Gebauer : „Die Schulen sollten nicht das Erste sein, was wieder öffnet“

Bislang sind die Schulen noch geschlossen - laut sich einiger Schüler, Eltern und Lehrer sollte das auch vorerst so bleiben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Krefeld In einem offenen Brief haben sich Schüler an Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gewandt und gefordert, die Schulöffnungen weiter zu verschieben. Wenn dies nicht möglich sei, sollten die Prüfungen – wie in Frankreich – komplett annulliert werden, heißt es in dem Schreiben.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte in der vergangenen Woche gesagt, sie gehe davon aus, dass die Schulen nach den Osterferien am 20. April wieder öffnen könnten. „Die Annahme, dass dabei eine angemessene Form der Kontaktvermeidung aufrechterhalten werden kann, ist unrealistisch“, heißt es in dem offenen Brief der Schüler.

Formuliert hat den Brief der Krefelder Schüler David-Luc Adelmann. Der 18-Jährige würde in diesem Jahr sein Abitur machen. „Ob das nun wirklich klappt, ist offen“, sagt er unserer Redaktion. Den Brief habe er in Abstimmung und auf Grundlage zahlreicher Gespräche mit seinen Mitschülern, Eltern und Lehrern verfasst. „Die Schulen sollten nicht das Erste sein, was wieder geöffnet wird“, findet der Krefelder. Dies sollte erst geschehen, wenn es einen klaren Abwärtstrend bei den Infektionszahlen gibt. „Wann das sein wird, ist schwer zu sagen. Und welche Konsequenzen das für das Schuljahr haben wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.“

Das größte Problem sieht Adelmann darin, dass junge Menschen häufig keine Symptome zeigen, wenn sie an dem Virus erkranken. „Und die stecken dann zu Hause ihre Eltern und Verwandten an, bei denen die Infektion eben nicht glimpflich ablaufen könnte“, sagt der 18-Jährige. „Wir können nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet eine Bildungsbehörde die wissenschaftlichen Empfehlungen in diesem Fall zu missachten scheint“, heißt es in dem Brief weiter. Den Plan, die Abschlussprüfungen noch in diesem Jahr durchzuführen, halten die Schüler „weder für logisch noch durchdacht“. Die frühzeitige Lockerung von Maßnahmen könne eine zweite Infektionswelle und eine Überlastung des Gesundheitssystems mit sich bringen.

Der Deutsche Lehrerverband hat derweil Schülern mit schlechten Leistungen empfohlen, freiwillig die Klasse zuwiederholen, statt mit großem Rückstand die nächste Klassenstufe zu beginnen. Wenn die bisherigen Leistungen sehr schlecht waren, sollte ernsthaft geprüft werden, „ob nicht ein freiwilliges Wiederholen sinnvoller ist, als mit massiven Wissenslücken aufzurücken“, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der „Bild“-Zeitung. Für diesen Vorschlag findet Adelmann klare Worte: „Das wäre doch das absolute Versagen unseres Bildungssystems, wenn man es nicht schaffen würde, auch in einer solchen Zeit den nötigen Wissensstand zu vermitteln und den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Versetzung noch zu schaffen.“