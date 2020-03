Liveblog zum Coronavirus : Laschet erklärt in Pressekonferenz neue Beschlüsse von Bund und Ländern

Die Nachrichtenagentur dpa meldet erste Einigungen aus der Schaltkonferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder. Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit soll es nun nicht mehr geben.



Verschärfte Ausgangsbeschränkungen in den einzelnen Ländern wurden am Sonntag weitgehend eingehalten. Mehrere Länder - allen voran Bayern - hatten ihre Bestimmungen bereits verschärft. Die Polizei in Bayern verzeichnete nach eigenen Angaben nur vereinzelte Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. Ähnliche Rückmeldungen gab es auch aus anderen Ländern. Dies scheint bei der Entscheidung, keine strenge Ausgangssperre zu beschließen, eine wichtige Rolle gespielt zu haben.