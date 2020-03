Telefone stehen nicht still : Polizei ruft zu „mehr Fingerspitzengefühl“ beim Melden von Verstößen gegen Kontaktverbot auf

Die Duisburger Polizei kontrolliert in der Stadtmitte eine Gruppe aus mehreren Personen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Rund 250 Verstöße gegen das Kontaktverbot gab es in NRW in den ersten Tagen der neuen Coronaschutzverordnung. Deutlich häufiger melden sich Menschen bei Polizei und Ordnungsämtern, um potenzielle Verstöße zu melden. Nicht immer ist das notwendig.

Es ist eine Gratwanderung zwischen Denunziantentum und einem Beitrag zur öffentlichen Sicherheit: Melde ich einen Verstoß gegen das Kontaktverbot sofort bei den Behörden oder suche ich erst persönlich das Gespräch? Fest steht, dass kommunale Ordnungsdienste und Polizeibehörden in NRW mancherorts kaum noch damit hinterher kommen, alle Hinweise zu potenziellen Verstößen zu überprüfen. Zu viele Menschen greifen zum Telefon, um auf das vermeintlich falsche Verhalten ihrer Mitbürger aufmerksam zu machen.

In Duisburg etwa rufen täglich 60 bis 80 Menschen bei der Polizei an, die Verstöße gegen die neue Coronaschutzverordnung melden wollen. Diese gilt seit dem 23. März. Doch insgesamt wurden im Laufe der ersten Woche im gesamten Stadtgebiet erst 63 Bußgeldverfahren in diesem Zusammenhang eingeleitet, wie die Stadt Duisburg auf Anfrage mitteilt. Bedeutet: Die Hinweise vieler Anrufer laufen ins Leere. Ein Sprecher der Polizei Duisburg sagt deshalb, man wünsche sich, „dass die Menschen etwas mehr Fingerspitzengefühl beim Melden solcher Verstöße zeigen“. Damit ist er nicht alleine.

Auch andere Polizeibehörden und Stadtverwaltungen in NRW berichten auf Anfrage ähnliches. In Köln schritten Streifenwagen-Besatzungen seit Wochenbeginn rund 170 Mal im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen ein, es wurden 23 Anzeigen wegen Verstößen geschrieben. In Krefeld etwa wurden bis Freitagnachmittag erst sechs Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Kontaktverbot festgestellt. Dem gegenüber steht das, wovon eine Polizeisprecherin berichtet: „Das Telefon geht andauernd, es gibt wirklich viele Hinweise. Wir haben Streifen, die nichts anderes tun, als diesen ganzen Hinweisen nachzugehen.“ Und von der Stadt Krefeld heißt es, dass sich die „Auftragslage sehr stark erhöht“ habe.

Das Problem: Die am Telefon geschilderten Lagen seien vor Ort häufig nicht mehr nachzuvollziehen. Deshalb appelliert die Stadt: „Oft ist es einfacher und sinnvoller, die Mitmenschen selbst in freundlichem Ton auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen.“ Diesem Aufruf schließt sich die Polizei Mönchengladbach an. Bei einem Verstoß des Nachbarn könne man möglicherweise erst das Gespräch zu suchen, bevor die Behörden eingeschaltet werden. „Mit Augenmaß im Einzelfall entscheiden“, empfiehlt ein Polizeisprecher.

Das NRW-Innenministerium teilt auf Anfrage mit, ebenfalls zu beobachten, dass sich derzeit viele Menschen an Polizei und Ordnungsämter wenden, um Verstöße zu melden. Doch in solchen Situationen sei nicht immer behördliches Einschreiten vonnöten. Manchmal könne das Problem schon gelöst werden, „indem man andere auf ihr möglicherweise gefährliches Verhalten aufmerksam macht“. Das gehe auch persönlich anstatt über Dritte.

Natürlich bedeutet das nicht, dass Innenministerium, Polizeibehörden und kommunale Ordungsdienste dazu aufrufen, Verstöße gegen das Kontaktverbot nicht mehr zu melden. Von der Kreispolizei Neuss heißt es etwa: „Die Kolleginnen und Kollegen, die die Einhaltung der Coronaschutzverordnung und das damit verbundene Kontaktverbot kontrollieren, sind auf Hinweise von Außen angewiesen.“ Und auch in Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg, Düsseldorf und Köln begrüßen es die Behörden grundsätzlich, dass die Menschen aufmerksam sind und zur öffentlichen Sicherheit beitragen möchten. Zwischen Denunziantentum und konkreten wie berechtigten Hinweisen wisse man dabei sehr wohl zu unterscheiden, schreibt die Stadt Mönchengladbach.

Ganz Wichtig: Bitte halten Sie den #Notruf 110 für echte Notfälle frei. Bei Fragen rund um #Corona bitte örtliches #Bürgertelefon kontaktieren. Vielen Dank! pic.twitter.com/ADYxDyh5Tf — Polizei NRW REK (@polizei_nrw_rek) March 25, 2020