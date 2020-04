Corona-Liveblog : NRW-Landtag beschließt Pandemie-Gesetz

Ein, ob das Coronavirus auch dadurch verbreitet worden sein könnte, dass, etwa bei der Karnevalssitzung in Gangelt. Tatsächlich hält sich die These, dass das unzureichende Spülen der Gläser zumindest förderlich für den Ausbruch des Coronavirus verantwortlich sei, seit Wochen in der Öffentlichkeit.Dem gehen auch die Wissenschaftler rund um Hendrik Streeck nach. In einem am 6. April veröffentlichtem Interview mit der „Zeit“ sagte er: „Immer wieder wurde auch vermutet, dass das Spülwasser die Biergläser nicht richtig desinfiziert hat und die Menschen sich so angesteckt haben. Aber das stimmt wohl nicht. Die meisten auf der Sitzung haben Flaschenbier getrunken. Und auch andere Dinge passen nicht.“So seien viele Leute direkt nach dem Karneval krank geworden, oft schon einen Tag später. Das passe nicht zu der Inkubationszeit von mehreren Tagen. „Und es gibt noch andere Spuren: Ende Januar soll eine ganze Schule mehr oder weniger lahmgelegt gewesen sein. Fast alle Kinder und Eltern waren krank. Wir prüfen jetzt, ob diese Menschen Antikörper haben. Wenn ja, dann gehen wir dem nach.“