Corona-Liveblog : Krankenhäuser beklagen zu wenig Schutzkleidung

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt und in vielen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen werden Masken und Kittel langsam knapp. „Wir leben von der Hand im Mund“, sagt etwa der Geschäftsführer des St.-Antonius-Hospitals in Eschweiler, Elmar Wagenbach. „Es wird gegebenenfalls schlimm werden“, befürchtete auch der medizinische Geschäftsführer des Josef-Hospitals Bochum, Christoph Hanefeld. Die Nachschubprobleme aus Asien führten in ganz Europa zu Problemen, sagte der medizinische Chef des Klinikums.

Im Kreis Heinsberg wird mittlerweile Schutzkleidung auch aus ganz anderen Bereichen eingesetzt, die die gleichen Anforderungen erfülle wie medizinische Schutzkleidung. Das sagte Landrat Stephan Pusch (CDU) in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Er verwies dabei auf die Veterinärmedizin. Mit zuletzt 916 Infizierten (Stand: Freitag 16 Uhr) ist Heinsberg der am stärksten vom Coronavirus betroffene Kreis in Deutschland.

Das NRW-Gesundheitsministerium sieht sich nach der angekündigten Bestellung von einer Million Schutzmasken Anfang März selbst mit Problemen konfrontiert. Aufgrund der weltweiten Exportbeschränkungen und Produktionsknappheiten könne es sein, dass verbindlich vereinbarte Lieferungen nur verzögert oder gar nicht kämen, teilte das Ministerium mit. 20.000 an das Ministerium gelieferte Masken seien bereits verteilt.