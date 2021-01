Corona-Fälle im Gefägnis : 157 Häftlinge in NRW waren 2020 Corona-positiv

157 Häftlinge in NRW waren 2020 Corona-positiv

Die Justizvollzugsanstalt in Düsseldorf. Von einem größeren Corona-Ausbruch sind die Gefängnisse in NRW bisher verschont geblieben. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Zahl der Infizierten im Strafvollzug NRW fällt relativ gering aus. Das gab das Justizministerium jetzt bekannt. Der Großteil der erkrankten Häftlinge und Bedienstete ist zudem wieder genesen.

Die Haftanstalten in NRW sind im Schnitt mit 14.200 Gefangenen belegt. Die Gesamtzahl der Häftlinge ist nach Angaben des Justizministeriums schätzungsweise doppelt bis dreimal so hoch. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Wie das Ministerium jetzt bekannt gibt, hat es trotz dieser Zahl an Insassen nur wenige Corona-Fälle im Strafvollzug des Landes NRW gegeben. 157 Häftlinge wurden bis zum Stichtag (31. Dezember) positiv auf Covid-19 getestet. Von den Bediensteten wurde bei 213 Personen die Virusinfektion nachgewiesen.