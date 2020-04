Kostenpflichtiger Inhalt: Fehlende Konzepte in der Krise : Eltern schreiben Brandbrief an NRW-Schulministerin

Wann geht endlich die Schule wieder los? Das fragen sich gerade viele. Foto: dpa. Foto: dpa/Arne Dedert

Exklusiv Düsseldorf Elternverbände in NRW schlagen Alarm: Schüler und Lehrer seien nicht ausreichend vorbereitet auf eine mögliche Wiedereröffnung der Schulen. Das Ministerium würde nur unzureichend informieren, heißt es in einem Brief an die NRW-Schulministerin.