Coronavirus in NRW: Drei Millionen Euro für Schutzmasnekn in Gefängnissen

Düsseldorf Das Land kauft Schutzmasken, Handschuhe, Corona-Tests und Beatmungsgeräte für die Gefängnisse und Justizbehörden in Nordrhein-Westfalen. Das Material soll zentral gelagert und im Falle eines Ausbruchs verteilt werden.

Die Gefängnisse und Justizbehörden in NRW sollen für mögliche Folgen der Corona-Krise ausgestattet werden: Das Land will dazu unter anderem 50.000 Handschuhe, 800 Corona-Tests, 277.000 Schutzmasken und drei neue Beatmungsgeräte für das Haftkrankenhaus in Fröndenberg kaufen. Das geht aus einem Bericht des Justizministeriums an den Landtag hervor.