Coronavirus in NRW : Diesen Kundenservice bieten Restaurants und Geschäfte jetzt

Bei Birdie&Co in Düsseldorf wird nun auch geliefert (Archivbild). Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Einzelhändler und Gastronomen sind in diesen Tagen wirtschaftlich besonders stark von der Corona-Krise betroffen. Viele organisieren nun Lieferdienste und provisorische Online-Shops. Wir geben einen Einblick über die Angebote in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Düsseldorf

In der Landeshauptstadt gibt es ein ausgeweitetes Lieferangebot verschiedener Restaurants. Das Deli-Café „Birdie&Co“ liefert nun fast alle Gerichte der Speisekarte. Zudem ist eine Zusammenarbeit mit der Bäckerei Hinkel geplant. Brot und Brötchen sollten am Vortag bestellt sein, damit sie am nächsten Tag auf dem Teller liegen können. Mehr Infos dazu und eine Liste mit Lieferservices in Düsseldorf finden Sie hier.

Foto: dpa/Fabian Sommer 14 Bilder Diese Produkte landeten bei Hamsterkäufen besonders oft im Einkaufswagen.

Köln

In Köln haben sich gleich mehrere Betroffene zusammengetan. „Mer Sin Eins“ ist ein Zusammenschluss von Kölner Gastronomen, Startups und Food Bloggern mit dem Ziel, Gastronomen und deren Kunden die Mitnahme und Lieferung von Essen ohne direkten Kontakt von Mensch zu Mensch möglich zu machen. Mehr Informationen zu „Mer Sin Eins“ finden Sie hier.

Duisburg

In Duisburg musste die Studentenkneipe „Finkenkrug“ seine Türen wegen Corona schließen. Trotzdem muss niemand auf „auf dem Trockenen“ sitzen. Es wird zwar kein Essen angeboten, dafür gibt es aber Biertüten für Selbstabholer. Jede der 222 Biersorten ist per Mail bestellbar. Mehr Informationen dazu und eine Liste vieler anderer Restaurant- und Bar-Betreiber mit Außer-Haus-Service finden Sie hier.

Foto: dpa/Fabian Strauch 27 Bilder So prägt das Coronavirus das Leben in NRW.

Kleve

Wer in Kleve den lokalen Buchhandel unterstützen möchte, der kann dies trotz Ladenschließungen tun. Die „Buchhandlung Hintzen“ liefert bestellte Literatur mit einem Boten im Stadtgebiet aus. Außerhalb Kleves werden die Bücher per Post versandt. Die Bücherei ist nicht der einzige Einzelhändler, der in diesen Tagen weiterhin erreichbar ist: Eine Übersicht mit zahlreichen Angeboten und Gastronomie-Lieferungen aus dem Kreis Kleve finden Sie hier.

Kaarst

In Kaarst hat die Stadt auf ihrer Website eine Übersicht veröffentlicht, welche Geschäfte aus den verschiedenen Branchen ihre Angebote wegen der Corona-Krise angepasst haben. So bieten dort neben Gastronomen auch Blumenläden, Juweliere, Bekleidungsgeschäfte oder auch Sanitätshäuser einen Liefer- und Abholservice an. Weitere Informationen zu den Angeboten in Kaarst finden Sie hier.

Krefeld

Auch in Krefeld bieten immer mehr Gastronomen und Bistros Lieferdienste an. So zum Beispiel „Nadines Schmeckerei“ in Uerdingen. So können Familien zum Beispiel für das Wochenende vorgekochte Gerichte bestellen, die nur noch erwärmt werden müssen. Aber auch kleine Bestellungen, vor allem von älteren Menschen, werden angenommen. Mehr Informationen dazu und zu einigen anderen Angeboten aus dem Raum Krefeld finden Sie hier.

In den verschiedenen Übersichten sind in den meisten Fällen die üblichen Lieferservices, die bereits vor der Coronakrise bestanden, ausgenommen. Da sich die Angebote täglich ändern, können wir keine Garantie für Vollständigkeit geben. Diese Übersichtseite wird laufend aktualisiert.

(dtm)