Coesfeld überschreitet Grenzwert : Wie bedroht sind die Corona-Lockerungen?

In diesem Fleischbetrieb im münsterländischen Coesfeld wurden mehr als 100 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Als erster Kreis in NRW hat Coesfeld am Freitag den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche überschritten. Die für Montag angekündigten Lockerungen könnten in Gefahr sein. Und wie sieht es im Rest von NRW aus?

Von Clemens Boisserée Redakteur Digitale Sonntagszeitung

Ganz NRW lockert ab Montag die Corona-Beschränkungen. Oder doch nicht ganz NRW? Seit Freitag liegt der Kreis Coesfeld im Münsterland über dem Grenzwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.

In der Kreisstadt Coesfeld hatte sich das Virus in einer Fleischerei ausgebreitet, das Gesundheitsamt erfasste am Donnerstag 129 Infizierte. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) steht der Kreis im Münsterland nun bei einem Wert von 52,7 Fällen – womit der Landkreis und seine 220.000 Einwohner von den geplanten Lockerungen ausgeschlossen sein könnten.

Denn durch die Grenzwert-Überschreitung ist Coesfeld ein Fall für die sogenannte Rückkehrklausel, auf die sich die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel verständigt hatten. Die Klausel soll sicherstellen, dass in Städten und Kreisen mit mehr überschrittenerem Limit ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird.

Experten der Forschungsgemeinschaften aus Helmholtz-, Fraunhofer-, Max Planck- und Leibniz-Institut hatten bereits Ende April gefordert, bei Überlegungen um weitere Maßnahmen gegen das Coronavirus auch auf die regionalen Gegebenheiten zu achten. Wörtlich heißt es in einer Stellungnahme: „Es gibt regionale Unterschiede […]. Diese entstehen z.B. durch strukturelle Unterschiede zwischen Regionen und durch unterschiedliche Altersstrukturen. Daher ist einerseits bei der Verallgemeinerung regionaler Studien Vorsicht geboten. Andererseits können durch diese Unterschiede auch lokal unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Eindämmung von Covid-19 sinnvoll sein.“

Dass nun allerdings eine bundesweit gültige Zahl als Grenzwert über Lockerungen herhalten soll, passt nicht zu den Vorschlägen der Forscher. Die empfehlen, auf die örtlichen Test- und Kontrollkapazitäten zu achten und welche Fallzahlen die Behörden vor Ort bewältigen können. In der Stellungnahme heißt es dazu: „Der Zielwert wird durch die Möglichkeit der lokalen Kontrolle von Infektionsherden vorgegeben, ist somit insbesondere durch die Qualität der Traking-Methoden und Effektivität der Isolationsmaßnahmen bestimmt.“

Die Situation im Münsterland zeigt, auf welch wackligen Beinen die Rückkehr zur „verantwortungsvollen Normalität“, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Lockerungen nennt, mit der Rechnung 50 Neuinfizierungen/100.000 Einwohner in einer Woche steht. Während die erwähnte Kennzahl im Landesdurchschnitt zuletzt auf unter acht sank, reicht lokal eine Schwerpunkt-Infizierung – wie beispielsweise in einem Betrieb, einer Schule oder einem Altenheim – um den Wert über die Grenzschwelle treten zu lassen. So lag der Wert der Neuinfizierten in Coesfeld im Vergleich der letzten zur vorletzten Woche noch bei unter 14 Fällen – dann kamen die Infektionen in der Fleischerei. Auch aus anderen Teilen der Bundesrepublik sind solche Fälle bekannt.

Allerdings nimmt das Konzept auch bislang besonders im Fokus stehende Landkreise und Städte aus dem Fokus: Im Kreis Heinsberg beispielsweise liegt der Wert aktuell bei zwölf, über die vergangenen 14 Tage wurden dem Robert-Koch-Institut lediglich 63 neue Infizierungen gemeldet. Zurzeit gelten dort laut RKI gerade noch 74 Personen als akut an Covid-19 erkrankt.

Damit der Grenzwert für ganz NRW erreicht wird, bräuchte es übrigens rund eine Woche lang etwa 1300 Neuinfizierungen pro Tag. Nur in der bisherigen Hochphase der Epidemie zwischen Ende März und Anfang April wurden solche Werte bislang erfasst - zuletzt zählte das RKI in NRW rund 200 neue Covid-19-Fälle pro Tag. Epidemiologen warnen davor, nur auf die aktuellen Werte zu achten, ohne die Entwicklung schon bevor der Grenzwert überschritten wird im Auge zu behalten. Kanzlerin Merkel sagte dazu am Mittwoch: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gesundheitsämter in Ruhe dabei zusehen, wie die Zahl von zehn auf 20 auf 30 steigt und erst dann eingreifen, wenn der Wert über 50 liegt.“

Eine derartige Entwicklung bahnt sich derzeit jedoch – mit Ausnahme des mahnenden Falls Coesfeld – nirgendwo in NRW an. Zwölf der 53 Städte und Kreise verzeichnen aktuell im Durchschnitt der letzten sieben Tage kaum mehr als eine Neuinfizierung pro Tag. Mit Blick auf den 50er-Grenzwert folgen im Ranking auf Coesfeld derzeit Oberhausen (21,3) und der Kreis Olpe (20). In 37 Städten und Kreisen liegt der Wert bei weniger als zehn Neuinfizierungen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche.