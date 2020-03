Liveblog zum Coronavirus : Bundeswehr unterstützt Kreis Heinsberg mit 18.000 Masken

Die neuesten Zahlen aus Italien sind weiterhin dramatisch: Im Zuge der Pandemie hat das Land an nur einem Tag fast 800 Tote vermeldet und damit so viele wie seit dem Ausbruch nicht. Insgesamt stieg die Zahl der Toten auf 4825, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Insgesamt stieg die Zahl der Infizierten auf 53.578 Menschen - das sind mehr als 4800 mehr als am Vortag. Die Zahl der an der Infektion gestorbenen Menschen in der am stärksten betroffenen Region Lombardei sprang innerhalb von 24 Stunden um 546 auf 3095 Todesfälle.