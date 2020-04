Um New Yorker Krankenhäuser zu entlasten, werden Patienten, die nicht mit Sars-CoV-2 infiziert sind, auf dem Krankenhausschiff USNS Comfort behandelt. Das Schiff legte am Montag am Pier 90 an. Die USNS Comfort verfügt über 1000 Betten und zwölf Operationssäle.