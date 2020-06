Abwasser-Analysen : Coronavirus verbreitete sich in Italien bereits im Dezember

Ein medizinischer Mitarbeiter in Schutzkleidung geht in Bergamo in Norditalien, einem der am schlimmsten vom neuartigen Coronavirus betroffenen Gebiete, über eine leere Straße. Archivfoto. Foto: dpa/Claudio Furlan

Rom Das neuartige Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen. Erste Infektionen in Italien erst Mitte Februar offiziell festgestellt. Nun hat eine Abwasser-Analyse neue Erkenntnisse über den Ausbruch gebracht.

Genetische Spuren des Erregers Sars-CoV-2 seien in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember sowie in Abwässern aus Bologna vom Januar nachgewiesen worden, heißt es in einer Stellungnahme von Italiens nationalem Gesundheitsinstitut ISS, in die die Nachrichtenagentur AFP am Freitag Einsicht hatte.