Coronavirus in NRW : Lockdown im Kreis Gütersloh wird verlängert

Coronavirus in NRW

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Landesregierung will den verhängten Lockdown im Kreis Gütersloh um eine Woche verlängern. Das Virus sei nach dem Ausbruch im Schlachthof Tönnies kaum auf die Bevölkerung übergegangen.

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kreis Gütersloh sollen als Vorsichtsmaßnahme zunächst anhalten, sagt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag bei einer Pressekonferenz. Der Lockdown im ebenfalls betroffenen Kreis Warendorf werde mit dem Ablauf am Dienstag nicht verlängert.

Nach dem Corona-Ausbruch bei Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbück sei das Virus nach Einschätzung der NRW-Landesregierung kaum auf die sonstige Bevölkerung übergesprungen. Wenn man die Tönnies-Beschäftigten herausrechne, habe die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage im Kreis Gütersloh bei 22,5 gelegen. Im Nachbarkreis Warendorf lag sie - ebenfalls die Tönnies-Beschäftigten herausgerechnet - bei 5,4. „Die Ergebnisse stimmen zuversichtlich“, sagte Laschet.

Landrat Sven-Georg Adenauer betonte am Montag, dass man den Lockdown auch wegen der Menschen außerhalb des Kreises verlängere. Er wisse, dass man nicht überall „willkommen“ sei, sagte Adenauer am Montag in Düsseldorf. Er unterstütze die getroffenen Entscheidungen des Landes im Zusammenspiel mit den Verantwortlichen vor Ort „ausdrücklich“, sagte Adenauer laut Mitteilung: „Alle für den Kreis Gütersloh bisher getroffenen Maßnahmen haben sich als richtig und notwendig erwiesen.“