Marodes Gesundheitssystem : Militär verteilt Schutzausrüstungen an britische Krankenhäuser

London Johnsons Regierung war wegen ihres lange Zeit zögerlichen Umgangs mit der derzeitigen Corona-Krise heftig kritisiert worden. Im Kampf gegen das Virus werden jetzt die britischen Streitkräfte bei der Verteilung von Hilfsgütern eingesetzt.

Fast 4000 Angestellte des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS (National Health Service) hatten zuvor in einem Brief in der „Sunday Times“ Premierminister Boris Johnson aufgefordert, das „Leben der Lebensretter“ zu schützen und den „unakzeptablen“ Mangel zu beseitigen. So hatten sich Krankenschwestern in einer Londoner Klinik, in der viele Covid-19-Lungenkranke behandelt werden, in ihrer Not große Müllbeutel als Schutz über den Körper gezogen.