Coronavirus in Gangelt : Virologe Streeck weist Kritik am Zwischenergebnis zurück

Bonn Der Virologe Hendrik Streeck hat Kritik an seinem Zwischenergebnis zur Ausbreitung des Coronavirus in Gangelt zurückgewiesen. Laut der Studie haben 15 Prozent eine Immunität entwickelt.

Der Virologe Hendrik Streeck hat Kritik an der Veröffentlichung eines Zwischenergebnisses zu einer Studie in der vom Coronavirus besonders betroffenen Gemeinde Gangelt in Nordrhein-Westfalen zurückgewiesen. Dem „Tagesspiegel“ aus Berlin sagte der Wissenschaftler der Uni Bonn am Sonntag, dass die Feldstudie alle Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO einhalte. „Wir übererfüllen sogar diese Empfehlungen“, sagte Streeck zu der Studie, die 1000 Menschen aus 400 Haushalten untersucht.