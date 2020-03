Coronavirus : Kontaktverzicht kann Leben retten

Meinung Die Initiative der Bundeskanzlerin, für eine abgestimmte Marschroute der Länder zu sorgen, war richtig. Ein Flickenteppich von unterschiedlichen Regelungen konnte nicht funktionieren.

16 Länder, 16 Konzepte – das darf nicht sein. Ein Flickenteppich von unterschiedlichen Regelungen hätte nicht nur zur Verwirrung der Bürger und zu Behinderungen an Landesgrenzen geführt. Die Menschen hätten so auch den Respekt vor der Anordnung ihrer Landesregierungen verlieren können. Denn während etwa Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen nur noch Gruppen von noch maximal drei Personen zulassen wollten, sollten in Berlin auch noch größere Ansammlungen von bis zu zehn Menschen erlaubt sein. Für Bürger im Südwesten oder im Westen wäre es aber schwer einzusehen gewesen, warum sie ihre Kontakte so erheblich stärker beschränken sollten als Menschen ausgerechnet in der Metropole.