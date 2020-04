Bundesweite Umfrage : Das sind die 10 beliebtesten Hobbys in der Corona-Krise

Das sind die 10 beliebtesten Hobbys in der Corona-Krise

Düsseldorf Wer vor der Corona-Krise Mannschaftssport betrieben hat, muss sich in diesen Tagen Alternativen suchen. In einer Studie ist nun untersucht worden, welche Hobbys vor und während Corona bei den Deutschen beliebt sind.

In der Studie wurde die Popularität einzelner Schlüsselwörter aus dem März 2020 mit dem Monat des Vorjahres anhand der Archivdaten von Google-Suchmaschinen verglichen. Daraus wird deutlich, dass alle Aktivitäten, die das Verlassen des Hauses vorhersagen, an Popularität verloren haben. Dagegen haben etwa Online-Kurse, Heim-Fitness und Podcasts an Popularität gewonnen.