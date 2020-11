Erstmals seit Wochen : In Belgien sind wieder weniger Corona-Patienten im Krankenhaus

Ein Schild in der Brüsseler Fußgängerzone weist auf die Maskenpflicht an. Foto: dpa/Thierry Roge

Brüssel Erstmals seit Wochen ist Anzahl von Covid-19-Patienten in Belgien leicht zurückgegangen. Die Intensivstationen sind aber weiter stark ausgelastet. Am Mittwoch gingen in dem Land erstmals seit zwei Monaten die Neuinfektionen im Wochenvergleich zurück.

Im heftig von der Corona-Pandemie betroffenen Belgien ist die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern erstmals seit Wochen leicht zurückgegangen. Die Intensivstationen der Krankenhäuser des Landes mit elf Millionen Einwohnern werden jedoch weiterhin stärker ausgelastet, wie aus Daten der Gesundheitsbehörde Sciensano vom Donnerstag hervorgeht.

Von Dienstag auf Mittwoch ist die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus demnach um 1 Prozent auf 7405 zurückgegangen. Es war der erste Rückgang seit fast zwei Monaten. 1412 von ihnen wurden auf den Intensivstationen behandelt - ein Zuwachs um 4 Prozent. Damit nähert Belgien sich weiter der derzeitigen Maximal-Kapazität von rund 2000 Intensivbetten. Weil einige Krankenhäuser bereits überlastet waren, wurden Patienten zum Teil in andere Einrichtungen - auch über die Grenze nach Deutschland - gebracht.

Am Mittwoch meldeten die belgischen Behörden, dass zwischen dem 25. und 31. Oktober täglich im Schnitt 14.235 Infektionen registriert wurden. Das sind 4 Prozent weniger als in den vorangegangenen 7 Tagen. Am stärksten – um gut 26 Prozent – sank die Infektionszahl in der Hauptstadt Brüssel. Für die Tage nach dem 31. Oktober liegen noch keine konsolidierten Fallzahlen vor.

Die Zahl jener Menschen, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind, steigt unterdessen weiter stark an. Im Wochenvergleich legte der Wert um 106 Prozent auf knapp 147 Todesfälle täglich zu.

Belgien ist europaweit eines der am schwersten von der Corona-Krise betroffenen Länder. Seit Montag gelten deshalb verschärfte Einschränkungen. Unter anderem dürfen nur noch Geschäfte öffnen, die unbedingt notwendige Waren verkaufen.

(sed/dpa)