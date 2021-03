Unklarheiten mit britischem Impfstoff : Immer mehr Kreise und Städte setzen Astrazeneca-Impfungen aus

Impfung einer jungen Frau mit Astrazeneca. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Nach Euskirchen stoppen auch Heinsberg, Köln, Brandenburg und Berlin die Verimpfung mit dem britischen Impfstoff. Auch die Unikliniken in NRW warnen nach den Thrombosefällen.

Die Diskussionen um den Impfstoff von Astrazeneca reißen nicht ab. Nachdem erneut Fälle von Thrombosen und Verdachtsfälle bekannt geworden waren, traten einzelne Regionen auf die Bremse: Der Kreis Heinsberg hat am Dienstag die Impfung von Frauen unter 55 Jahren mit dem Mittel des britischen Herstellers gestoppt. Stattdessen erhalten die Frauen nun den Wirkstoff von Biontech, teilte der Kreis mit. Auch der Bergische Kreis und der Kreis Euskirchen setzten die Impfung für Frauen unter 55 aus. Das Land Berlin stoppte die Gabe des Vakzins sogar für Frauen unter 60 Jahren. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) verwies auf neue Daten über Nebenwirkungen. Die Stadt Köln setzte die Impfung mit Astrazeneca komplett aus. Ab sofort bekommen alle Menschen, die in Köln bislang ein Angebot für eine Astrazeneca-Impfung erhalten haben, ein Impfangebot für das Mittel von Biontech, teilte die Stadtverwaltung mit. Von 972 Astrazeneca-Impfungen, die für Dienstag in Köln geplant waren, stehen 488 noch aus.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat die Daten erneut geprüft und will ihre Empfehlung nun einschränken auf Ältere. Zu Anfangs hatte sie die Gabe nur für unter 65-Jährige erlaubt. Noch am Dienstagabend kommen die Gesundheitsminister der Länder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu einer Telefonschalte zusammen, um über den Umgang mit dem Mittel und den Folgen für die Impfkampagne zu beraten. Als leicht lagerbarer Impfstoff war „AZD 1222“ vor allem für den Einsatz in Praxen und Unternehmen gedacht. Nach der Konferenz wollen Spahn und Kanzlerin Angela Merkel die Öffentlichkeit informieren.

Info Jeder dritte Impfling in NRW bekam Astrazeneca Impfstoffe 2,7 Millionen Menschen in Deutschland haben bei der Erstimpfung das Vakzin von Astrazeneca erhalten. 6,1 Millionen bekamen Biontech und 460.000 Moderna. Der Impfstoff von Johnson&Johnson wird für Ende April erwartet. NRW 1,8 Millionen NRW-Bürger haben eine Erstimpfung erhalten, davon bekamen 604.000 das Mittel von Astrazeneca. 403 haben bereits beide Dosen von Astrazeneca erhalten.

In Nordrhein-Westfalen sprachen sich die Leiter von fünf Uni-Kliniken dafür aus, die Impfung jüngerer Frauen mit Astrazeneca auszusetzen. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in einem Brief an die Gesundheitsminister. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädierte für einen Stopp: „Es sollte aufgrund der Datenlage noch einmal geprüft werden, die Impfung mit Astrazeneca auf Menschen über 55 Jahren vorerst zu begrenzen“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. „Bislang sind wir von einem Risiko von deutlich weniger als eins zu 100.000 Fällen ausgegangen, bei denen eine oft tödliche Hirnvenenthrombose auftreten kann. Dieses Risiko scheint nach aktuellen Erkenntnissen für Jüngere, insbesondere Frauen, etwas höher zu sein.“ Er rät, die Impfungen nicht laufen zu lassen, bis Astrazeneca das Vakzin womöglich angepasst hat. „Eine Dosisveränderung könnte eine Lösung sein“, sagte Lauterbach. Zugleich beruhigte er: „Wer bereits mit Astrazeneca geimpft wurde, hat nichts zu befürchten. Auch sollten Menschen, die über 55 sind, sich weiter mit Astrazeneca impfen lassen. Das Risiko ist für die Gruppe dort extrem gering, der Nutzen der Impfung überwiegt massiv.“

Der Hintergrund: Je jünger der Mensch, desto stärker spricht das Immunsystem auf den Impfstoff an. Daher kam es bislang auch vor allem bei Jüngeren zu Nebenwirkungen wie vorübergehendes Fieber, Gliederschmerzen, Schüttelfrost.

Vor kurzem war der Impfstoff des britischen Herstellers schon mal für vier Tage gestoppt worden, nachdem mehrere Thrombosefälle bekannt geworden waren. Daraufhin hatte die Europäische Arzneimittelagentur (Ema) die Daten intensiv geprüft und war zu dem Schluss gekommen, dass die Thrombosefälle in einem zeitlichen, aber keinem kausalen Zusammenhang zur Impfung stand. Der Impfstoff von Astrazeneca sei sicher, und das Risiko, eine schwere Covid-Erkrankung zu erleiden, sei höher, als das, eine Thrombose zu bekommen, urteilten die Ema-Experten.

Die Ema hatte aber auch angekündigt, man werde die Zusammenhänge weiter untersuchen. Nach neuen Vorfällen stellt sich die Datenlage nun womöglich anders dar.

Dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), das in Deutschland für die Überwachung der Impfstoffe zuständig ist, wurden laut „Spiegel“ mittlerweile 31 Fälle einer Hirnvenen-Thrombose (Sinusvenen-Thrombose) nach der Impfung gemeldet. In 19 Fällen sei zusätzlich ein Mangel an Blutplättchen, eine Thrombozytopenie, gemeldet worden. In neun Fällen sind die Betroffenen gestorben. Auffällig ist, dass lediglich in zwei Fällen Männer betroffen waren, ein 36-Jähriger und ein 57-Jähriger. Alle anderen Meldungen betreffen hingegen Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, hatte schon früh erklärt, man müsse prüfen, ob sich bei Frauen, die womöglich rauchen und die Pille als Verhütungsmittel nehmen, die Thrombose-Risiken potenzieren.