Corona-Liveblog : „Es ist eindrucksvoll, wie diszipliniert die Menschen sind“

Die Polizei in NRW hat im Zusammenhang mit den Corona-Regelungen am Wochenende landesweit 700 Einsätze absolviert - vor allem um die Kontaktverbote durchzusetzen. Dies sei sehr wenig, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul in einem Interview mit "WDR 2" „Es ist eindrucksvoll, wie diszipliniert die Menschen sind. 95 Prozent akzeptieren das Kontaktverbot. Das ist doch toll“, sagte Reul weiter.