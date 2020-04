Corona-Liveblog : Heinsberger Schüler fordern Absage der schriftlichen Abiprüfungen

Wer solche Gäste hat, braucht keine Feinde: Während ein Gastgeber in Bayreuth wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen in Polizeigewahrsam kam, sind zwei Gäste in seine Wohnung eingebrochen. Der 18-jährige Bewohner hatte am frühen Morgen gemeinsam mit fünf Gästen im Alter von 14 bis 20 Jahren Geburtstag gefeiert, wie die Polizei mitteilte. Eine Nachbarin meldete die Party der Polizei. Da der 18-Jährige bereits zuvor gegen die Corona-Ausgangsbeschränkungen verstoßen hatte und sich nicht einsichtig zeigte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Kurz nach 3 Uhr beendete die Polizei die Party. Zwei der Partygäste kehrten gegen 4 Uhr zurück, brachen in die Wohnung ein und stahlen den Angaben zufolge einen Fernseher und einen Laptop. Dann flüchteten die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach ihnen - und fanden sie schließlich. Der Gastgeber muss noch - das entschied ein Richter - bis zum Ende der Ausgangsbeschränkung am nächsten Sonntag in Gewahrsam bleiben.