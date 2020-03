Beliebteste Artikel : Diese Produkte hamstern die Deutschen

Ein Schild „Neue Ware ist unterwegs!“ steht in einem leeren Regal, in dem ursprünglich Toilettenpapier stand. Foto: dpa/Jan Woitas

Köln Die Corona-Krise hat in den vergangenen Wochen die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln, Nudeln und Fertiggerichten regelrecht explodieren lassen. Eine Statistik listet die beliebtesten Produkte – Toilettenpapier ist nicht auf Platz eins bei den Hamsterkäufen.

In den vergangenen Wochen hatte die Coronavirus-Krise zeitweise zu massiven Hamsterkäufen geführt. An einzelnen Tagen verkauften die Händler doppelt so viel Ware wie normal. Das Online-Portal Statista veröffentlichte nun Daten, in denen Absätze der Lebensmitteleinzelhandels in diesem Jahr mit den Absätzen zur selben Zeit im Jahr 2019 verglichen wurden.