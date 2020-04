Coronavirus-Liveblog : Frankreich will Ausgangssperre über 15. April hinaus verlängern

Foto: dpa/Jane Barlow Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Liveblog In Frankreich starben in den vergangenen 24 Stunden weitere 541 Menschen in den Krankenhäusern. Insgesamt gibt es bislang 10.869 Todesfälle. Der Präsident will am Montag erneut zum Volk sprechen. Alle Entwicklungen im Blog.

