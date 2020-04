Gegenüber „Grenzgängern“ : Französische Politiker beklagen Anfeindungen im Saarland wegen Corona

Paris Nach Angaben französischer Politiker bestehe gegen Französinnen und Franzosen eine gewisse Feindseligkeit wegen des Coronavirus im Saarland. Außenminister Maas hat auf die Vorwürfe reagiert.

Französische Politiker beklagen Anfeindungen gegen Französinnen und Franzosen wegen des Coronavirus im Saarland. „Ich kenne viele Menschen in meinem Wahlkreis, die sehr verärgert über die Deutschen sind, die mehr als abfällige Bemerkungen über die Franzosen gemacht haben“, sagte Christophe Arend, Abgeordneter aus Forbach in Paris, der Zeitung „Le Parisien“ am Montag. Französische Grenzgänger seien in ihren deutschen Unternehmen „wie Aussätzige“ behandelt worden. Bei Deutschen, die in Frankreich leben, aber in Deutschland arbeiten, sei es ähnlich gewesen. Einige Grenzpendler, würden in Deutschland aus Geschäften oder Tankstellen geworfen.