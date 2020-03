Bundesagentur für Arbeit : 470.000 Betriebe kündigen Kurzarbeit an

470.000 Betriebe kündigen Kurzarbeit an

In der Corona-Krise änderte die Bundesregierung die Regelungen für Kurzarbeit. Nun haben nach Angaben der Arbeitsagentur rund 470.000 Betriebe das formale Verfahren begonnen. Ein Experte rechnet mit 1,4 Millionen Kurzarbeitern.

Angesichts der massiven Beschränkungen wegen der Coronakrise haben inzwischen 470.000 Unternehmen in Deutschland Kurzarbeit angezeigt. Darunter seien neben dem produzierenden Gewerbe auch viele Unternehmen aus dem Gastgewerbes und dem Handel, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin. Wie viele Beschäftigte davon insgesamt betroffen seien, lasse sich noch nicht seriös sagen. Es sei aber davon auszugehen, dass es deutlich mehr werden als zu den Spitzenzeiten bei der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 mit rund 1,4 Millionen.