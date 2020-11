Höchster Wert seit Pandemiebeginn : Fast 20.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Fast 20.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland wurden so viele Corona-Fälle registriert wie noch nie. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin In Deutschland wurden am Donnerstag 19.990 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 118.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 19 990 Fällen binnen eines Tages einen bisherigen Höchstwert erreicht. Dies ging aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen hervor. Den bislang höchsten Wert seit Beginn der Pandemie hatte das RKI am vergangenen Samstag mit 19 059 Fällen gemeldet. Am Donnerstag vor einer Woche lag die Zahl bei 16 774.