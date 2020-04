Corona-Liveblog : Patienten nach überstandener Erkrankung wahrscheinlich immun

Die Organisatoren der US Open halten noch an der Austragung ihrer Veranstaltung im Spätsommer fest. Natürlich verfolge man die rapide wechselnde Entwicklung aber sehr genau und bereite sich auf alle Eventualitäten vor. Demnächst sollen auf der Anlage Flushing Meadows in New York 350 temporäre Krankenhausbetten für die von der Pandemie hart getroffenen Bewohner der Millionen-Metropole aufgebaut werden. Die US Open sind für den Zeitraum vom 31. August bis 13. September geplant.