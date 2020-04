Coronavirus-Liveblog : EU-Finanzminister einigen sich – 500 Milliarden gegen die Krise

Die Zahl neuer Infektionen in Spanien ist leicht gesunken. Das Gesundheitsministerium vermeldete am Donnerstag 5756 neue Fälle in den vorangegangenen 24 Stunden, während am Vortag 6180 neue Fälle bekannt gegeben worden waren. Die Zahl der zusätzlichen Toten sank von 757 auf 683. Insgesamt haben sich in Spanien nach offiziellen Angaben 152.446 Menschen infiziert, 15.283 Personen sind gestorben. Mehr als 52.000 Patientinnen und Patienten sind genesen.