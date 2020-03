Coronavirus-Liveblog : China meldet erstmals keine inländischen Neuinfektionen

Erstmals seit Veröffentlichung der offiziellen Statistiken in China zum Coronavirus ist darin kein neuer Fall von Ansteckung innerhalb des Landes registriert worden. Das teilte der Gesundheitsausschuss der Regierung in Peking am Donnerstag mit. Dagegen wurden 34 neue Corona-Patienten verzeichnet, die sich im Ausland angesteckt haben sollen.



Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus stieg in China laut den offiziellen Zahlen damit auf 80.928. Verzeichnet wurden am Donnerstag weitere acht Todesfälle, womit die Gesamtzahl der an der Pandemie im Land verstorbenen Menschen auf mindestens 3245 stieg. Die offiziellen Zahlen der Neuinfektionen gehen in China schon seit Wochen deutlich nach unten. Auch gelten die allermeisten Corona-Patienten als genesen und wurden aus den Krankenhäusern entlassen. Nach Angaben der Behörden soll es nur noch etwa 7260 Corona-Infizierte geben, die in Behandlung sind.