Folgen der Pandemie : Erstklässler leiden unter Kita-Schließungen

Berlin Der Allgemeine Deutsche Schulleitungsverband meldet, dass die coronabedingen Kita-Schließungen zu ernsthaften Defiziten bei den in diesem Jahr eingeschulten Grundschülern geführt haben. Viele seien unter anderem „weniger gruppenfähig“.

Die langen Kita-Schließungen wegen der Corona-Krise haben nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Schulleitungsverbands zu ernsten Problemen bei den in diesem Jahr neu eingeschulten Erstklässlern geführt. Dadurch, dass viele Kinder monatelang nur unregelmäßig oder gar nicht in den Kindergarten gegangen seien, seien sie weniger gruppenfähig, sagte die Verbandsvorsitzende Gudrun Wolters-Vogeler der Zeitung "Welt" (Dienstagausgabe): "Sich einordnen, eigene Bedürfnisse zurückstellen, abwarten, bis man dran ist: Solche Grundkompetenzen werden in Familien weniger vermittelt als in der Kita. Diese Gruppenprozesse sind aber enorm wichtig."