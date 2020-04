Corona-Liveblog : Erster Corona-Fall in NRW-Gefängnis

Russland hilft den USA in der dort dramatischen Lage. In Moskau ist ein Flugzeug gestartet, das medizinische Ausrüstung und Schutzmasken aus Russland in die Vereinigten Staaten bringen soll. Kremlchef Wladimir Putin und sein US-Kollege Donald Trump hatten diese Hilfe am Montag am Telefon vereinbart. Angesichts der schwierigen Lage in den USA gebe es keine Alternativen zum gemeinschaftlichen Handeln. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sind seit Jahren angespannt.