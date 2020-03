Coronavirus-Liveblog : Der Düsseldorf-Marathon fällt in diesem Jahr aus

Gute Nachrichten kommen an diesem Dienstag von den Finanzmärkten: So hat sich am deutschen Aktienmarkt die Lage weiter beruhigt. Hohe Kursgewinne trösteten über die in den vergangenen Wochen erlittenen herben Verluste etwas hinweg. Der Dax gewann am Nachmittag etwas mehr als 7 Prozent auf 9355,32 Punkte. Damit hat der Leitindex seit seinem Tief nach dem Corona-Crash bei 8255 Punkten nun 1100 Punkte gut gemacht. Jedoch hole der Dax nur die maßlose Übertreibung der letzten Handelstage auf, vorschnell als Trendumkehr sollte dies nicht gesehen werden, hieß es am Markt.