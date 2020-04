Corona-Liveblog : Eltern macht Ungewissheit über Dauer der Maßnahmen zu schaffen

Berichte über ein Labor als Ursprung des Virus waren in US-Medien erschienen, ohne das direkt zu belegen. China hat auch Berichte zurückgewiesen, es habe erst verzögert den Ausbruch in Wuhan Ende 2019 gemeldet und dann zu niedrige Fallzahlen kommuniziert. Einer These zufolge ist das Virus in Fledermäusen entstanden und von denen an andere Tierarten weitergegeben worden, die auf einem sogenannten Wet Market in Wuhan gehandelt wurden. Endgültig geklärt ist das aber noch nicht.