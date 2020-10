Ausgangssperre in Frankreich : Steigende Corona-Zahlen führen zu Einschränkungen in vielen Ländern

Unter anderem in Paris gilt ab Samstag von 21 bis 6 Uhr eine Ausgangssperre. Foto: dpa/Thomas Coex

Paris/London/Warschau Wegen der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen gibt es in immer mehr europäischen Ländern strengere Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Die französische Regierung hat für mehrere französische Städte Ausgangssperren verhängt.

Angesichts sprunghaft steigender Zahlen von Corona-Neuinfektionen führen viele Länder in Europa an diesem Samstag erneut strengere Beschränkungen des öffentlichen Lebens ein. Besonders dramatisch ist die Situation in Frankreich. Dort verhängt die Regierung erneut den Gesundheitsnotstand. In mehreren französischen Städten, darunter in Paris, gelten ab Samstag zudem von 21.00 Uhr abends bis 6.00 Uhr morgens Ausgangssperren.

In der britischen Hauptstadt London dürfen sich ab Samstag Angehörige verschiedener Haushalte in Innenräumen nicht mehr treffen. Auch Treffen in Pubs oder Restaurants sind nicht erlaubt.

In Polen werden mehr als 150 Regionen im ganzen Land, darunter die Hauptstadt Warschau und mehrere andere Großstädte, zu sogenannten roten Zonen deklariert, in denen schärfere Auflagen gelten. Dort sind Hochzeitsfeiern künftig verboten, Schwimmbäder und Fitnessclubs werden geschlossen. In Tschechien beginnt die Armee am Samstag mit dem Aufbau eines Feldkrankenhauses. Es soll als Reserve mit einer Kapazität von bis zu 500 Betten gehalten werden, falls die Plätze in den Krankenhäusern nicht mehr ausreichen.

(sed/dpa)