Corona-Liveblog : Rheinbahn nimmt Normalbetrieb unter strengen Vorgaben Ende April wieder auf

Erst Donald Trump, jetzt der Weltärzteverband. Für den Umgang mit der Krise hat dieser die Weltgesundheitsorganisation (WHO) scharf kritisiert. Sie habe eine frühe Warnung Taiwans aus China ignoriert, heißt es in einem Brief des Weltärzteverbandes an die WHO in Genf. Die Welt bezahle jetzt einen hohen Preis. Die WHO wies die Anschuldigungen entschieden zurück.