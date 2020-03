Coronavirus : Lange hält unser Land das nicht aus

Thomas Geisel, Oberbürgermeister von Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Oberbürgermeister wendet sich in der Corona-Krise gegen einen Wettlauf um die härtesten Maßnahmen. Er plädiert für ein differenziertes Vorgehen, um die Gesellschaft nicht zu überfordern.

Die Corona-Krise hat unser Leben grundlegend verändert. Seit dem Wochenende sind in allen Bundesländern die Bewegungsmöglichkeiten noch weiter eingeschränkt worden. Das öffentliche, soziale und mittlerweile auch wirtschaftliche Leben ist weitestgehend zum Stillstand gekommen.

Man konnte in den vergangenen 14 Tagen fast den Eindruck bekommen, die Politik befindet sich im Wettstreit darüber, wer schneller zu noch drastischeren Maßnahmen greift. Angst, bisweilen panische Angst vor dem Virus beherrscht vielerorts die Diskussion, insbesondere in den sozialen Medien. Ich bin überzeugt: Es ist höchste Zeit, einmal innezuhalten, um darüber nachzudenken, ob wir wirklich auf dem richtigen Weg sind.

Info So reagiert Düsseldorf auf die Corona-Krise Medizinische Maßnahmen In Düsseldorf wurde eine Task Force unter der Leitung des Gesundheitsamtes geschaffen, die sicherstellt, dass in allen Kliniken der Stadt gegenwärtig auf elektive, also verschiebbare Operationen verzichtet wird und dort, wo dies möglich ist, zusätzliche Intensivbetten für mögliche Corona-Patienten geschaffen werden. Soziale Maßnahmen Die Stadt startete einen Aufruf, gefährdeten Menschen zu helfen. Den haben Tausende befolgt. Es geht dabei auch darum, diesen Personen über digitale Simulation eine Teilhabe am täglichen Leben zu ermöglichen.

Was ist der Sinn all dieser Maßnahmen, die mittlerweile dramatische freiheitsbeschränkende Dimensionen erreicht haben? Die Kanzlerin hat es in ihrer Rede vom vergangenen Dienstag klar benannt: es geht darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, bis eine Therapie oder ein Impfstoff gegen die Krankheit gefunden ist. Dies kann, so die Kanzlerin, viele Monate dauern. Es geht also nicht darum, das Virus gewissermaßen auszurotten. Letztlich werden sich, sofern nicht vorher ein Impfstoff oder eine Therapie gefunden wird, gut zwei Drittel aller Deutschen mit dem Virus infiziert haben – da sind sich praktisch alle Experten einig. Ziel aller Maßnahmen ist es also nicht, eine Infektion für immer zu verhindern, sondern diesen Infektionsprozess maximal zu verlangsamen, um das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen.

Mit anderen Worten bedeutet dies aber auch: Je drastischer die Maßnahmen, desto länger werden wir damit leben müssen! Nach den Worten von Ministerpräsident Laschet geht es bei der Bekämpfung des Coronavirus um „Leben und Tod“. Nach allem, was wir wissen, trifft dies nur auf einen sehr geringen Teil unserer Bevölkerung zu. Für ältere, insbesondere solche mit Vorerkrankungen, aber ist eine Ansteckung mit dem Virus gefährlich, nicht selten lebensgefährlich. Nach den vorliegenden Statistiken liegt das Durchschnittsalter der in Italien an Covid-19 Verstorbenen bei knapp 80 Jahren, 99 Prozent von ihnen waren vorerkrankt.

Ich befürchte, lange wird unser Land einen nahezu vollständigen Shutdown nicht überstehen. Die wirtschaftlichen Folgen zeichnen sich schon heute ab. Die ersten Betriebe im Gaststättengewerbe, in der Hotellerie, im Veranstaltungs- und Schaustellerbereich haben bereits Insolvenz angemeldet. Und auch größere Unternehmen werden einen monatelangen Stillstand des wirtschaftlichen Lebens kaum überstehen, zumal die vollmundig angekündigten großzügigen staatlichen Rettungsschirme mangels staatlicher Einnahmen auf Dauer wohl nicht durchzuhalten sein werden. Aber nicht nur die wirtschaftlichen Konsequenzen werden dramatisch sein. Bereits heute haben wir in den Kommunen eine signifikante Zunahme von Inobhutnahmen und Betretungsverboten infolge häuslicher Gewalt. Und auf Dauer ist auch das solidarische Miteinander der Generationen in Gefahr. Je länger wir Schulen und Universitäten geschlossen halten, je mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze der Pandemiebekämpfung zum Opfer fallen und je dramatischer die hierdurch ausgelösten Hypotheken auf die Zukunft ansteigen, desto mehr werden junge Menschen – so ist zu befürchten – dagegen rebellieren, dass ihre Zukunft aufs Spiel gesetzt wird zur Abwendung einer Gefahr, die sie „eigentlich“ gar nicht betrifft.Es liegt auf der Hand: Es geht nicht, dass wir auf unabsehbare Zeit das gesamte öffentliche Leben stilllegen und die gesamte Bevölkerung in Quarantäne nehmen.

Wir müssen gezielt diejenigen schützen, für die eine Infektion mit dem Virus gefährlich ist. Aber können wir diese „vulnerable Gruppe“ hinreichend genau definieren? Wir sollten uns noch einmal darüber klar werden, warum es bei allen Anstrengungen ausschließlich geht: Es geht darum, unser Gesundheitssystem vor einer Überforderung zu schützen. Und die wäre gegeben, wenn gleichzeitig mehr Corona-Patienten klinisch betreut oder intensivmedizinisch behandelt werden müssen, als es die Kapazität unseres Gesundheitssystems zulässt. Mittlerweile haben wir viele aussagefähige Daten, welche Patienten intensivmedizinisch behandelt und beatmet werden müssen. Ich weiß, darunter sind auch jüngere und auf den ersten Blick gesunde – in Italien musste angeblich sogar ein aktiver Marathonläufer infolge einer Corona Infektion beatmet werden. Aber das sind Ausnahmen.

Nach allem, was wir wissen, dürfte sich der ganz überwiegende Teil der kritischen Krankheitsverläufe auf einen Personenkreis beschränken, der einen vergleichsweise kleinen Bruchteil der Gesamtbevölkerung ausmacht. Und diesen Personenkreis gilt es dann, ganz gezielt vor jeglichem Infektionsrisiko zu schützen. Dies setzt natürlich zunächst einmal voraus, dass diese Personen wissen, in welcher Gefahr sie sind. Diese Information kann auch ohne weiteres gegeben werden, da praktisch alle Personen, die in diese Risikogruppe fallen, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen bereits heute in ärztlicher Behandlung oder Betreuung sind. Insofern liegt es an der Ärzteschaft, ihre Patienten unverzüglich über die Gefahren aufzuklären, die für sie mit einer Infektion verbunden wären. Und selbstverständlich muss es dieser Risikogruppe ermöglicht werden, jeglichen sozialen oder körperlichen Kontakt zu vermeiden und dennoch nicht nur „über die Runden zu kommen“, sondern so weit wie möglich am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Im Hinblick auf die Frage, ob unser Gesundheitssystem einer Corona-Epidemie standhalten wird, sind letztlich drei Faktoren maßgeblich: 1. Inwieweit gelingt es uns, die „vulnerable Gruppe“ tatsächlich von jeglichem Infektionsrisiko abzuschirmen? 2. Welche klinischen Kapazitäten lassen sich kurz- und gegebenenfalls auch mittelfristig für die Therapie schwerer Krankheitsverläufe darstellen? Und hiervon hängt dann 3. die Frage ab, ob und in welchem Umfang wir durch freiheitsbeschränkende Maßnahmen die Ausbreitung des Virus verzögern müssen.

Entscheidend allerdings bleibt der gezielte Schutz der vulnerablen Gruppe. Je effektiver uns dieser gelingt, desto geringer sind die aufzuerlegendenFreiheitseinschränkungen und der hierdurch verursachte wirtschaftliche und soziale Kollateralschaden – und desto schneller haben wir die Epidemie hinter uns.

Es ist gewiss zum gegenwärtigen Zeitpunkt geboten, die Verbreitung des Virus mit allen Mitteln einzudämmen, um Zeit zu gewinnen, die „vulnerable Gruppe“ zu definieren und zu sensibilisieren – und gleichzeitig die Kapazitäten unseres Gesundheitswesens auszubauen. Lange aber werden wir das realistischerweisenicht durchhalten, ohne den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land aufs Spiel zu setzen. Und deshalb gebietet es die politische Verantwortung, dass wir schon heute eine Strategie entwickeln, wann und wie wir das öffentliche Leben in Deutschland wieder hochfahren.