Auch Heavy-Metal-Fans müssen in diesem Jahr auf ihr Festival in Wacken verzichten. "Wir müssen euch schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr kein Wacken Open Air geben wird", teilten die Organisatoren am Donnerstag auf ihrer Internetseite mit. Eine solche Situation habe es in der 30-jährigen Geschichte des Festivals noch nicht gegeben, die Entscheidung der Bundesregierung werde aber mitgetragen.