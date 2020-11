Laut Gesundheitsminiser Spahn : Corona beschleunigt die Probleme in der Pflege

Berlin Die Corona-Krise hat die Probleme in der Pflege verstärkt, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Trotzdem habe man in den vergangenen Jahren schon Fortschritte gemacht.

Die Bundesregierung hat eine positive Bilanz ihrer bisherigen Bemühungen für Verbesserungen in der Pflege gezogen und gleichzeitig mehr Reformen versprochen. Die Corona-Pandemie habe auch dem Letzten vor Augen geführt, was Pflegekräfte leisten, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Freitag in Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ergänzte, die Pandemie habe die schwierige, oft unzureichende Lage aber noch verstärkt. Die Corona-Krise sei ein „Problembeschleuniger“.