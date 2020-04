Kostenpflichtiger Inhalt: Verlauf der Coronavirus-Pandemie : Die Furcht vor der zweiten Welle

Pfleger vor einem Krankenzimmer auf der Intensivstation des Uniklinikums Essen. Foto: dpa/Foto: Marcel Kusch/dpa

Düsseldorf Neue Erreger treffen in Schüben auf die Bevölkerung. Das war schon bei der Spanischen Grippe so. Damals war der zweite Ausbruch der weitaus verheerendere. Ohne strikte Maßnahmen lässt sich so etwas kaum verhindern.