Entschleunigung und weniger Ego-Denke : Die Corona-Krise und die Zukunft

Berlin Noch stecken wir mitten drin in der Corona-Krise, und vermutlich wird sie in Kürze noch heftiger. Wird der Virus-Ausbruch auf längere Sicht auch positive Folgen haben? Einige Experten sagen: Ja.

Noch sind die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gar nicht voll übersehbar. Trotzdem denken Experten darüber nach, was die Virus-Welle langfristig für den Alltag bewirken könnte. Eine Vermutung: Solidarität wird mehr gefragt statt Ego-Denke. Dabei beurteilen die Forscher mögliche Kriseneffekte im Alltag zweigeteilt - je nach Zeithorizont.

REISEN

ENTSCHLEUNIGUNG

Insgesamt rechnet Institutsleiter Reinhardt damit, dass der länger erkennbare Trend zu mehr Entschleunigung im Alltag an Kraft gewinnt: „Ist diese Krise erst einmal überstanden, werden wir es vielleicht umso mehr zu schätzen wissen, einen warmen Sommertag mit Freunden im Park zu verbringen oder den Abend in einem Restaurant ausklingen zu lassen, anstatt von Highlight zu Highlight zu springen und zu versuchen, nichts zu verpassen“, sagte er der dpa.

SOLIDARITÄT UND VERTRAUEN

Zukunftsforscher Tristan Horx erwartet, dass die Erfahrungen der Menschen während der Corona-Pandemie den Wert von Solidarität stärken können. Und dass der Gemeinsinn an Bedeutung gewinnt. Er beobachtet daneben einen Trendwechsel: „Zuletzt wurden Politik und Wissenschaft von Teilen der Gesellschaft als unglaubwürdig dargestellt. Jetzt sitzen die Menschen gebannt vor Bildschirmen und Radios, sie wollen von Wissenschaftlern so viel wie möglich über das Virus wissen. Und sie hoffen, dass Politiker die Bürger gut durch die Krise steuern.“ Vertrauen als Wert gewinnt auf diese Weise an Bedeutung.