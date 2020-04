Coronavirus-Liveblog : Bundesregierung will Schutzmaskenherstellung mit 40 Millionen fördern

US-Außenminister Mike Pompeo hat von der Bundesregierung ein gemeinsames Vorgehen bei der Wiederbelebung der Wirtschaft gefordert. Die Regierungen in Washington und Berlin seien in engem Kontakt und arbeiteten bereits gemeinsam daran, ihren Bürgern zu helfen und den Wohlstand beider Länder zu bewahren.



Austausch gebe es auch über die gegenseitige Versorgung mit "taktischen Gütern", die sowohl Deutschland als auch die USA in der Krise benötigen, sagte Pompeo laut "Bild live". Zuletzt hatte es genau in der Frage Spannungen zwischen den beiden Ländern gegeben: 200.000 Schutzmasken waren von Bangkok aus in die USA statt nach Berlin geliefert worden.