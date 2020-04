Liveblog : Deutschland deckt sich mit Medikamenten ein

Die Taliban sind zu einer Waffenruhe in von ihnen kontrollierten Gebieten in Afghanistan bereit, sollte dort das neue Coronavirus ausbrechen. Sollte es "Gott bewahre" zu so einer Situation kommen, werde man die Kämpfe einstellen, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahed der Nachrichtenagentur AP. Am Dienstag hatte der Weltsicherheitsrat die Konfliktparteien in Afghanistan aufgerufen, einem UN-Appell für einen sofortigen Waffenstillstand nachzukommen. Ziel müsse sein, humanitäre Hilfe im gesamten Land bereitstellen zu können.



Unklar war, wie viele Fälle in einem Gebiet bestätigt werden müssten, um die Extremistengruppe zur Ankündigung einer Waffenruhe zu bewegen. Von der afghanischen Regierung gab es zuerst keine Reaktion. Bislang sind in Afghanistan 196 Coronavirus-Fälle einschließlich 24 Toten bestätigt worden. In dieser Woche hatte die Regierung in mehreren Städten eine Ausgangssperre verhängt, weil sie einen drastischen Anstieg der Zahlen befürchtete.